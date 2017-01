Les coûts en santé plomberont l'économie ontarienne

« Les coûts de base en santé devraient augmenter en moyenne de 5,2 % par an au cours des 10 prochaines années », affirme M. Sousa ajoutant que le manque de financement du fédéral entraîne une pression sur les soins de santé partout au Canada.

Le ministre de Finances a profité de son passage à Ottawa pour discuter du plan mis de l'avant par le gouvernement libéral pour stimuler l'économie.

La province connaît l'une des meilleures croissances au pays, a-t-il soutenu ajoutant que la tendance n'est pas sur le point de s'essouffler.

Il a souligné les investissements faits par son gouvernement au fil des années, dont plus de 160 milliards au cours des 12 dernières années pour construire des écoles, des garderies, des hôpitaux, des routes et des projets de transport en commun. De plus, l'Ontario a créé plus de 80 000 nouveaux emplois, seulement en 2016.

« Les investissements dans les infrastructures sont bons pour le marché et permettent de créer des liens entre la communauté. Comme l'investissement de plus d'un milliard $ pour la phase 2 du train léger à Ottawa », mentionne le ministre.

M. Sousa travaille présentement sur son cinquième budget qui devrait être déposé en février ou mars prochain.

« Nous sommes bien placés pour présenter un budget équilibré l'an prochain et l'année suivante, soutient M. Sousa. Tout en gérant la dette et les intérêts sur celle-ci. »