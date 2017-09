Rentrée parlementaire à Ottawa : les libéraux prêts à pousser leurs réformes

Joanna Smith

La Presse Canadienne

Le gouvernement libéral à Ottawa entamera cette semaine la deuxième moitié de son mandat avec plusieurs réformes législatives. Et pour les mener à terme, il est prêt à limiter les débats si les partis de l'opposition ont l'intention de se traîner les pieds - surtout que le Sénat indépendant est de plus en plus imprévisible.