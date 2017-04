Malala honorée par Ottawa

« Il partageait plutôt la haine de l'homme qui a attaqué la mosquée de Québec en janvier, tuant six personnes qui priaient » - la même que le responsable de l'attentat à Londres et que celle des talibans qui ont tué 132 écoliers à Peshawar, au Pakistan, en 2014, a-t-elle exposé.

« La même haine de l'homme qui a tiré sur moi et sur deux de mes amies écolières », a lâché celle que l'on appelle simplement « Malala ».

Elle a fait référence à la politique d'accueil des réfugiés syriens mise en place par le gouvernement de Justin Trudeau, tout en se permettant de décocher une flèche à l'endroit des politiques migratoires plus restrictives de l'administration de Donald Trump.

« Bienvenue au Canada est plus qu'une manchette ou un mot-clic, a-t-elle fait valoir. J'espère que vous continuerez à ouvrir vos foyers et vos coeurs aux enfants et aux familles les plus vulnérables du monde - et j'espère que vos voisins suivront votre exemple. »