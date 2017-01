Catherine Bélanger dans le camp de Mona Fortier

« Ça fait quand même quelques mois qu'elle participe à mes activités, mais là elle fait preuve qu'elle veut m'appuyer publiquement, a indiqué Mme Fortier en entrevue au Droit, confirmant l'information. J'étais très heureuse de pouvoir avoir cet appui qui démontre que je crois que je peux faire le rôle de député, mais avant ça il faut que je sois la candidate choisie à l'investiture. On ne tient rien pour acquis ».

La circonscription d'Ottawa-Vanier aux Communes est vacante depuis le décès au mois d'août 2016 de Mauril Bélanger. M. Bélanger a représenté la circonscription au niveau fédéral pendant 21 ans. Une dizaine de personnes briguent l'investiture libérale dans Ottawa-Vanier. Toutefois, la date de l'assemblée d'investiture et la date de l'élection complémentaire n'ont pas encore été déterminées. Le premier ministre a jusqu'au 19 février pour déclencher l'élection complémentaire.

« Elle (Mme Bélanger) fait preuve de confiance envers ma candidature, et je l'apprécie vraiment », a ajouté Mme Fortier.

Mona Fortier, femme d'affaires, communicatrice et diplômée d'un MBA de l'Université d'Ottawa, travaille comme bénévole avec l'association libérale locale depuis plus de 21 ans. Elle a donc eu l'occasion de travailler de près avec Mauril et Catherine Bélanger.

Les autres candidats à l'investiture sont : Khatera Akbari, Jean-Claude Dubuisson, Abdourahman Kahin, Eric Khaiat, Francis Leblanc, Ainsley Malhotra, Persévérance Mayer, Nicolas Moyer et Véronique Soucy.