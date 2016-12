Le Canada incite à dénoncer les mauvais pilotes de drones

Le formulaire mis en place par le ministère fédéral canadien des Transports permet de donner de nombreuses précisions sur un drone dont le vol a été jugé irrégulier, tel que le type d'appareil, la plaque d'immatriculation du véhicule l'accompagnant, ou encore la description physique du pilote.

Le gouvernement encourage même à fournir les coordonnées GPS du lieu de l'incident présumé.

Tout contrevenant aux règles en vigueur, notamment l'interdiction de voler à proximité d'un aéroport, se verra infliger une amende allant jusqu'à 25000 $ et/ou d'une peine de prison, précise le gouvernement canadien.

Bien que le site internet vise principalement à dénoncer les conduites irresponsables des pilotes amateurs, un drone de type militaire figure parmi les appareils pouvant être rapportés.

L'annonce survient à quelques jours de Noël, alors que de nombreux Canadiens s'équipent de drones de plus en plus faciles à piloter et de moins en moins coûteux.