Atteintes à la vie privée: le système Phénix pointé du doigt

La Presse Canadienne

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada conclut que des fonctionnaires fédéraux ont subi des atteintes à leur vie privée dans le système de paie Phénix, à cause « de tests inadéquats, d'erreurs de codage et d'une insuffisance au chapitre des mécanismes de surveillance et de contrôle ».