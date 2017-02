Un «plan pour renverser la vapeur» au Bureau de la traduction

Un an après le cri d'alarme lancé par les traducteurs pour sauver le Bureau de la traduction, la ministre Judy Foote a finalement annoncé jeudi son plan visant à renforcer et redorer le blason du Bureau de traduction afin qu'il reprenne sa place comme « centre d'excellence » à l'appui des deux langues officielles.

Devant le comité des langues officielles, la ministre Foote a fait amende honorable en admettant que sa première réponse au rapport du comité des langues officielles n'était pas à la hauteur pour répondre aux nombreuses inquiétudes soulevées lors des travaux par tous les intervenants qui ont exprimé de vives inquiétudes sur l'avenir du BT.

« Lorsque j'ai rencontré les responsables du Bureau de la traduction pour étudier la situation, je leur ai dit "the sky is the limit" », a déclaré la ministre Foote.

Après plusieurs mois de réflexion, le plan a pris forme: l'arrivée prochaine d'un nouveau dirigeant avec un nouveau mandat et l'embauche d'un directeur de la qualité, le retour à l'embauche notamment chez les étudiants dans le cadre du programme Coop et l'annulation de l'appel d'offres pour des services d'interprètes basée sur le prix le plus bas.

La ministre a aussi écrit à son collègue Scott Brison afin qu'il accepte de rendre « obligatoire » pour tous les ministères fédéraux le recours aux services de traduction du BT, qui gère présentement 80% du volume des besoins de traduction du gouvernement.

Après des années de compressions et d'abolitions, le BT a recommencé à embaucher avec 19 nouveaux employés en 2017-2018. Le plan prévoit aussi l'embauche de 50 étudiants par année au cours des 5 prochaines années dans les programmes de traduction de 11 universités, dont l'Université d'Ottawa et l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

« Ce qui est important, c'est que nous avons décidé de renverser la vapeur, avec une nouvelle gestion basée sur la qualité et la relève avec 50 étudiants qui seront embauchés par année » a souligné le député de Gatineau, Steven MacKinnon, le nouveau secrétaire parlementaire de la ministre Foote.

Les députés de tous les partis ont bien accueilli ce plan de la ministre Foote, soulignant qu'il démontre la volonté du gouvernement de remettre le Bureau de la traduction sur la voie de l'excellence, incluant le critique néo-démocrate François Choquette, instigateur de cette étude du comité sur le BT avec Mauril Bélanger, député maintenant décédé.

Le député Choquette avait encore plusieurs inquiétudes sur la mise en oeuvre de ce plan qui laisse plusieurs questions en suspens, incluant sur le nombre de traducteurs du BT.

« D'après ce que j'ai compris, on continue à diminuer le nombre d'employés. Le BT a perdu 450 traducteurs au cours des dernières années, et on nous dit avoir embauché 19 personnes cette année. Toutes ces coupures ont eu et continuent à avoir une influence sur le moral des employés et sur l'expertise et la qualité des services offerts » a indiqué le député Choquette.

Pour sa part, Nicole Gagnon, de l'Association internationale des interprètes de conférence-Canada, a bien accueilli la décision du gouvernement de retirer son appel d'offres à commandes pour les services d'interprètes basée sur le plus bas soumissionnaire, remis à plusieurs reprises et qui devait être lancé le 9 mars. La ministre a promis de mener des consultations avec le milieu pour s'assurer que le modèle retenu soit basé sur le rapport qualité-prix.

« La ministre a renvoyé aux calendes grecques ce projet et nous en sommes très heureux parce que nous avons toujours défendu l'idée que nos services spécialisés ne peuvent être accordés sur la base du prix le plus bas » a fait valoir Mme Gagnon. L'AIIC-Canada compte plus de 200 membres au pays.