Foote devant le comité des langues officielles

Après des mois d'attente, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Judy Foote, viendra expliquer jeudi devant le comité des langues officielles sa décision de maintenir le statu quo au Bureau de la traduction.

S'appuyant sur des mois de travaux au cours desquels les députés ont entendu plusieurs dizaines de témoins, le comité des langues officielles avait recommandé d'importants changements au Bureau de la traduction, dans un rapport déposé en juin 2016.

En octobre dernier, la ministre Foote avait toutefois rejeté ses principales recommandations. Sa réponse avait choqué plusieurs membres du comité, incluant des députés libéraux, et avait été déplorée par plusieurs universitaires et experts qui avaient participé aux travaux du comité. L'Association canadienne des employés professionnels, le syndicat des 800 traducteurs travaillant au BT, avait qualifié la « non-réponse » de « décevante et insultante ».

Le comité des langues officielles a tenté de faire comparaître la ministre Foote avant la période des Fêtes, mais il a été impossible de trouver une date convenable. Jeudi, la ministre Foote sera accompagnée de la sous-ministre Marie Lemay et du président directeur général par intérim du Bureau de la traduction, Adam Gibson.