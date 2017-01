La taille de la fonction publique augmente

Au cours du deuxième trimestre de 2016-2017, la croissance des dépenses de rémunération, qui composent les deux tiers des dépenses de fonctionnement du gouvernement, ont connu une légère hausse de 1 %, soit 23 millions $ pour atteindre 18 milliards $.

Cette croissance des dépenses en personnel a ainsi mis un terme à une tendance à la baisse, qui durait depuis trois ans, et est attribuable à la toute première augmentation de la taille globale de la fonction publique depuis 2010.

Citant les chiffres du Secrétariat du Conseil du Trésor, le rapport du DPB indique que l'effectif de la fonction publique comptait près de 282 500 employés en 2010, un nombre qui a par la suite dégringolé à un peu plus de 260 000 en 2013, 255 000 en 2014 et 2015, pour remonter à près de 257 000 en 2016. C'est tout de même encore près de 25 000 employés fédéraux de moins qu'il y a six ans.

Ententes

Selon le DPB, la croissance des dépenses en personnel du gouvernement devrait continuer, alors qu'Ottawa a commencé à conclure des ententes avec les syndicats pour le renouvellement des contrats de travail.

Par ailleurs, la majeure partie de la hausse de 650 millions $ (+7,2 %) enregistrée par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière dans les dépenses des affaires gouvernementales est attribuable aux programmes de gestion des locaux et des biens (+54 % ou 550 millions $) et des programmes et services spécialisés (+119 % ou 16 millions $) de Services publics et Aprovisionnement Canada.