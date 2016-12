Bilan de l'année 2016

Après dix années de régime conservateur marquées par les compressions et les abolitions de postes, le président du Conseil du Trésor, Scott Brison, a promis de traiter les fonctionnaires fédéraux avec plus de respect.

Le Bureau de la traduction a occupé l'avant-scène plus souvent qu'à son tour. Le tollé soulevé par l'outil de traduction automatique - renommé outil de compréhension linguistique - dans la fonction publique fédérale a pris une telle ampleur que le comité des langues officielles a entrepris une étude sur le BT.

Après avoir entendu plus d'une trentaine de témoins, incluant des experts et des universitaires, le comité a déposé en juin un rapport unanime dans lequel les députés de tous les partis recommandaient de nombreux changements touchant le Bureau.

La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Judy Foote, a toutefois opté pour le statu quo, ce qui a surpris plusieurs observateurs.

La «non-réponse» du gouvernement libéral a été ressentie comme un «coup de massue» par le syndicat représentant les traducteurs qui s'attendait à des changements. «Sorry, the number you have dialled is not in service», avait réagi l'Association canadienne des employés professionnels.