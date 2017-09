Faut-il croire les études scientifiques?

À vous la parole

OPINION / À l'heure des nouvelles délibérément truquées, les fake news, et des médias sociaux, la science est souvent malmenée. Certains l'utilisent à tort et à travers pour convaincre la population : si une étude affirme quelque chose, c'est que ce doit être vrai ! D'autres, au contraire, n'y croient plus et considèrent que la recherche sur les changements climatiques ou les vaccins, par exemple, n'est qu'une gigantesque fumisterie.