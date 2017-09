Catalogne : un cocktail toxique en démocratie

C'est intolérable. Intolérable de détourner la tête et de laisser à son sort le peuple catalan auquel on nie aux yeux du monde entier le droit de voter et de se prononcer sur son avenir politique. Intolérable aussi de voir un pays comme l'Espagne, qui se réclame de la démocratie, menacer de poursuivre, voire même de faire emprisonner des maires et des membres du gouvernement catalan, au seul motif qu'ils organisent ou collaborent à l'organisation d'un référendum. La prison contre les urnes est un cocktail toxique en démocratie.

L'Espagne se cache derrière la décision du Tribunal constitutionnel, qui prétend aujourd'hui que le référendum réclamé avec force par le peuple catalan et décidé par son parlement est illégal, alors que c'est le gouvernement espagnol qui a lui-même sollicité cet avis.

Nous tenons à rappeler au gouvernement Rajoy que la tenue d'un référendum est d'abord une décision politique dont il aurait parfaitement pu convenir avec la Generalitat catalane, comme cela s'est fait dans des circonstances similaires en 2014 entre le Royaume-Uni et l'Écosse. Il n'y a pas d'avenir à tenter d'interdire à un peuple le droit de s'exprimer sur son statut politique.

Le peuple catalan mène une bataille exemplaire pour faire valoir ce « droit de décider » qui l'a maintes fois amené à prendre pacifiquement la rue. Il n'est pas seul dans cette lutte.

Les Québécoises et les Québécois ont réussi à voter à deux reprises sur leur avenir politique, en 1980 et en 1995, et ce, malgré l'arsenal déployé par le gouvernement fédéral : viol des règles de participation référendaire, demande à la Cour suprême de se prononcer sur le droit du Québec à la sécession, adoption de la Loi sur la clarté, puis encore récemment, contestation de la Loi 99 votée par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est au peuple québécois d'être solidaire envers la population catalane pour son droit légitime de se prononcer démocratiquement sur son statut politique.

Nous insistons auprès du gouvernement espagnol pour qu'il cesse d'ajouter au gâchis dont tous, y compris l'Espagne, paieront le prix. Son intransigeance et ses dérives autoritaires ont déjà desservi sa cause, alors que nombre de Catalans et de Catalanes ont désormais quitté le nationalisme autonomiste qu'ils pratiquaient historiquement, pour embrasser la cause de l'indépendance.

Il doit mettre un terme à l'escalade en renonçant immédiatement aux manières fortes, aux manoeuvres antidémocratiques et à la menace de retirer à la Catalogne le statut dont elle jouit actuellement.

Le gouvernement de M. Rajoy a largement dépassé la mesure, non seulement en cherchant à confisquer le matériel électoral, mais en allant même jusqu'à saisir les tracts du camp du oui. S'en prendre ainsi à la liberté d'expression, c'est dévitaliser et dénaturer la démocratie.

Enfin, le climat de menaces et d'intimidation qui règne actuellement en Catalogne est malsain et déshonore l'Espagne et les efforts de la communauté internationale pour faire reposer le fonctionnement de nos institutions politiques sur des valeurs de démocratie, de paix et de respect du droit des peuples.

S'il appartient au peuple catalan de décider seul et en toute liberté de son avenir politique, nous devons, devant tant d'exactions, être plusieurs à lui exprimer notre solidarité et à nous porter à la défense de la démocratie.

Les auteurs sont :

Stéphane Bergeron, Député de Verchères

Serge Cadieux, Secrétaire général de la FTQ

Claudette Carbonneau, Présidente des OUI Québec

Martine Desjardins, Mouvement national des Québécoises et Québécois

Maxime Laporte, Président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Gabrielle Lemieux, Présidente du Parti québécois

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, Co-porte-paroles de Québec solidaire

Martine Ouellet, Chef du Bloc québécois

Sol Zanetti, Chef d'Option nationale