À quoi rime le débat constitutionnel Canada-Québec?

Y a-t-il un constitutionnaliste à bord? Cela fait 17 ans que je suis au Canada. J'essaie tant bien que mal de m'adapter à son climat, à sa culture, à sa politique. Je me suis fait baptiser et le Canadien de Montréal est ma nouvelle religion. Je raffole de la poutine, mais me refuse toujours à goûter aux fruits de mer car, croyez-le ou pas, d'où je viens - et c'est comme le chanteur Corneille -, on vient de loin. Je viens aussi de ce même pays, le Rwanda où l'on m'a toujours dit que manger les fruits de mer, ça tue les vaches! Surtout ne vous moquez pas de moi, les bizarroïdes ne sont pas qu'une affaire rwandaise.

J'essaie de comprendre ce qu'est la péréquation. Je comprends ce que veulent dire les «deux solitudes», je fredonne Dégénération de Mes Aïeux et Entre Matane et Bâton Rouge d'Isabelle Boulay. J'aime Gilles Vigneault et Arianne Moffatt. En somme, tous les artistes de chez nous. Je suis religieusement les débats politiques tant aux Communes qu'à l'Assemblée nationale et je vote à toutes les élections, des fédérales au scolaires. Je sacre en tabarnak, etc. Bref, je suis rendu « pure laine » sans devoir adhérer ni au code de vie d'Hérouxville ni à la charte des valeurs!

Malgré tous ces efforts, je ne comprends rien au débat constitutionnel ou aux chicanes constitutionnelles. Ça mange quoi l'hiver? Constitution 101 s'il vous plaît. Ai-je besoin d'un constitutionnaliste pour comprendre? Si vous ne comprenez pas comment ni pourquoi le seul fait de manger les fruits de mer tuerait les vaches au Rwanda, il en est de même pour moi de ne pas comprendre comment le Québec fait partie du Canada sans en avoir signé la Constitution!

J'essaie de lire tout ce qui me tombe sous le nez sur «la nuit des longs couteaux », et sur l'Accord du lac Meech, mais tout reste du chinois d'autant plus que les des représentants et du Québec et du Canada étaient toujours tous des Québécois. Est-ce que le fait que le Québec y était représenté par l'indépendantiste René Lévesque a rapport? Pourquoi maintenant que le libéral et très fédéraliste Philippe Couillard ramène le sujet sur la table et, ipso facto, le non moins libéral et non moins fédéraliste Justin Trudeau, fils de son père, balaie le sujet sous le tapis? Je n'y vois que du feu. A qui profite la rebuffade de Trudeau Junior?

Pourquoi le Québec est-il exclu de la Constitution canadienne? En quoi est-il lié par une Constitution à laquelle est n'adhère pas?

Merci d'éclairer ma lanterne.

Philibert Muzima, Gatineau