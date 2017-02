L'école publique pour tous en Ontario

À vous la parole

L'Ontario est une des rares provinces qui subventionnent encore deux systèmes d'éducation, l'un public et l'autre catholique. Est-ce nécessaire dans une société où il y a séparation de pouvoirs entre l'Église et l'État ? Je crois qu'il est temps de repenser notre approche sur cette question, comme l'ont fait depuis longtemps le Nouveau-Brunswick et le Québec, et de faire un virage vers un seul système public.