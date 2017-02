Les États-Unis ferment leurs portes, le Canada ouvre ses bras

À l'époque, le carnet de commandes maintient les conjoints séparés pendant plus de 24 mois et a créé une énorme pression sur la santé émotionnelle et la stabilité des familles. En tant qu'immigrant étranger marié à un citoyen canadien, j'avais l'impression que l'attente de deux ans pour traiter un visa de conjoint était trop longue et totalement outrageuse.

Dans mon article, j'ai déclaré que le carnet de l'immigration du Canada était aussi dangereux et «ridicule que de construire un mur entre deux pays». À l'époque, comme beaucoup de gens et presque tous les sondages dans le monde, j'ai sous-estimé la chance de Donald Trump de gagner les élections. Et je ne croyais pas que, même s'il avait gagné, il aurait la ténacité d'essayer de construire un mur aussi monstrueux entre les États-Unis et le Mexique.

Mais j'avais tort. Et maintenant regardez comment les temps ont changé en seulement trois courts mois.

Au Canada, après que moi et de nombreux autres candidats nous avons parlé de l'arriéré dans le système d'immigration du Canada, le gouvernement fédéral a promis de consacrer plus de ressources et d'améliorer le processus pour les conjoints. Ils ont promis de réduire le temps d'attente et l'arriéré pour les demandes d'immigration de conjoint de plus de la moitié, passant d'un tortueux de 24 mois à un plus gérable 12 mois. Ils ont également promis d'augmenter le quota annuel pour les immigrants de conjoints en 2017 et ils ont publié une nouvelle trousse de demande simplifiée.

Le ministre de l'Immigration du Canada à l'époque, John McCallum, a déclaré: « Nous avons écouté les Canadiens et donnons suite à leurs commentaires. En réunissant les familles, nous faisons du Canada un pays plus fort. Les Canadiens qui épousent une personne née à l'étranger ne devraient pas avoir à attendre pendant des années avant de l'accueillir au pays ni être laissés dans l'incertitude concernant son admission au Canada. »

Entre-temps, contrairement à ce qui se passe au Canada, l'administration Trump a rapidement évolué depuis son entrée en fonction pour adopter des politiques xénophobes, racistes et anti-immigrants. Après seulement une semaine au bureau, Trump a signé son nom à deux ordres exécutifs distincts qui affecteront gravement la vie des immigrants et des réfugiés.

La première commande qu'il a signée nécessite la construction d'un mur à la frontière des États-Unis avec le Mexique. Dans la deuxième ordonnance, Trump a suspendu indéfiniment les admissions pour les réfugiés syriens et a suspendu la délivrance de visas aux ressortissants de six autres pays majoritairement musulmans, dont l'Iran, l'Irak, le Yémen et la Libye, pendant trois mois.

Les conséquences des ordres exécutifs de Trump sont plus que symboliques. Son mur, et l'idée de payer avec une taxe d'importation de 20% sur les produits mexicains, aura un coût économique réel qui lui est associé. Et ce sera un coût né du consommateur américain, ainsi que des entreprises mexicaines. Et plutôt que de garder l'immigration à l'écart, les dommages à l'économie mexicaine pourrait conduire à une augmentation du nombre de migrants qui cherchent à quitter une situation appauvrie.

De plus, son ordre exécutif de mettre fin aux réfugiés, en particulier des pays musulmans, viole les droits humains fondamentaux et va complètement à l'encontre du sens de la décence humaine morale. Les réfugiés sont la catégorie de personnes les plus vulnérables qui ont fait de grands efforts pour fuir la persécution, la discrimination, les conflits armés et la guerre.

Contrairement à ce que Trump pense, ses ordres exécutifs barrant les réfugiés et érigeant un mur pour «empêcher les Mexicains» ne protègent pas les intérêts américains. En fait, ces coûts seront coûteux en termes économiques et de sécurité. Ses politiques vont probablement favoriser une haine encore plus grande des États-Unis à l'étranger.

L'un des pays les plus riches du monde, les États-Unis ont la responsabilité d'aider les réfugiés. C'est une responsabilité qu'il ne prend plus au sérieux. Avec sa ferveur nationaliste, Trump hurle qu'il veut placer «America First» et faire «America Great Again». Mais il oublie les valeurs sur lesquelles cette grande nation a été bâtie. Qu'est-il arrivé à l'Amérique qui a accueilli les «fatigués, pauvres, entassées, qui aspirent à respirer librement»?

Alors que les États-Unis se ferment rapidement et deviennent plus insulaires, le Canada reste ouvert aux immigrants. Au cours de la dernière année, le Canada a accueilli chaleureusement les réfugiés syriens. Mais les politiques anti-immigrant de l'administration Trump feront du Canada une destination encore plus attrayante pour les migrants et les réfugiés.

J'exhorte donc le gouvernement canadien et le ministre de l'Immigration à continuer d'ouvrir ses portes à un plus grand nombre de demandeurs d'asile suite aux actions déplorables du président américain Trump visant à les restreindre.

Le Canada est un phare de la stabilité et un défenseur des droits de la personne. C'est un endroit où les immigrants sont valorisés et les réfugiés sont fournis sanctuaire. Les États pourraient apprendre une leçon ou deux à partir de leur voisin dans le nord, plutôt que de se concentrer sur le bogeyman sur sa frontière méridionale.

John McCool, conseiller américain en relations publiques, Montréal