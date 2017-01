Un projet porteur

Ce projet totalisant près de 1 million $ a déjà obtenu 479 000 $ du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et est en attente de subventions supplémentaires d'autres instances.

Ce projet donnera un nouveau visage à Wakefield. Il s'agit aussi d'un investissement de premier plan. Il prévoit l'installation de quais flottants donnant accès à la rivière, le réaménagement des berges et la création d'un parc linéaire qui reliera, au moyen de trottoirs de bois, les parcs Roquebrune à La Paix. Ce projet aura aussi d'importantes retombées économiques et touristiques, et ce, à un coût minime pour le citoyen. En effet, la Municipalité empruntera 370 000 $ sur une période de 25 ans, ce qui représente des coûts de 21 000 $ par année, intérêts compris. Pour le citoyen, cela représente 5 $ de plus, annuellement, sur la facture de taxes, pour une propriété de valeur moyenne à 255 900 $.

Si ce projet fait augmenter la valeur des propriétés de 5 % seulement dans le secteur de Wakefield, il y a de fortes chances que l'emprunt se rembourse à même les revenus de taxation supplémentaires, annulant ainsi l'impact sur le budget municipal.

Si ça ne va pas de l'avant, les 479 000 $ du ministère seraient perdus, sans possibilité de transfert à d'autres projets.

Le projet rehaussera l'attrait touristique et économique du secteur et améliorera le milieu de vie, permettant ainsi à la population de profiter pleinement des berges de la rivière Gatineau dans le village de Wakefield à La Pêche.

L'auteur, Robert Bussière, est maire de La Pêche