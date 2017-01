Il est encore temps de donner à Centraide

Alors que Centraide Outaouais annonçait aujourd'hui ses résultats de mi-campagne, je tiens à remercier la générosité de la population qui, chaque année, renouvelle son appui à la campagne de financement qui constitue l'une des plus importantes dans la région. Grâce à votre générosité, vous donnez les outils nécessaires à 70 organismes communautaires afin qu'ils puissent accomplir leur mission.

À ce jour, Centraide Outaouais a atteint 80 % de l'objectif, lequel vise à aider 65 400 personnes.

Depuis plus de 70 ans, Centraide Outaouais est un partenaire essentiel des organismes communautaires de la région. Expert en collecte de fonds, il a réussi à amasser plus de 118 millions $ depuis sa fondation. Ainsi, des milliers de jeunes, d'adultes et d'aînés ont pu manger à leur faim, se nourrir, se vêtir et retrouver leur dignité.

La force de son réseau repose sur les centaines de bénévoles qui se dévouent au succès de la campagne, laquelle se décline en quelque 345 campagnes en milieu de travail et des centaines d'activités-bénéfices. Et au bout de la chaîne, ce sont vous les citoyens qui par votre don et votre solidarité avez un impact majeur sur la vie de personnes fragilisées de la région.

Sous-financement

Au quotidien, plusieurs organismes communautaires sont confrontés à un problème de taille, celui du sous-financement qui les empêche de répondre au nombre grandissant des besoins de la communauté. Les organismes qui - rappelons-le - offrent des services adaptés et personnalisés à l'individu et à sa famille. Sans l'appui de Centraide Outaouais, il serait difficile d'avoir les ressources humaines nécessaires et qualifiées pour répondre aux besoins sans cesse croissants.

Centraide Outaouais travaille en étroite collaboration avec les organismes pour trouver des réponses aux divers enjeux auxquels ils sont confrontés. Il comprend l'importance de soutenir les organismes qui proposent des solutions novatrices et structurantes, celles-ci redonnant espoir à des personnes vulnérables et leur permettant surtout de reprendre leur place en société.

Le rôle premier des organismes communautaires est d'être sur la ligne de front, d'offrir des services, des interventions et d'accompagner les gens. Nombre d'entre nous n'ont ni le temps, ni le personnel et les compétences pour faire de la collecte de fonds. Sans les fonds amassés par Centraide Outaouais, plusieurs seraient forcés de diminuer les équipes de travail déjà réduites et, par le fait même, menacés de fermeture.

Comme directeur général de l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais (APICO), je crois en l'importance de Centraide Outaouais, d'où mon implication depuis huit années dans la campagne à titre de bénévole.

Il est encore temps d'aider, de donner. On a besoin de vous. En donnant à Centraide Outaouais, vous aidez 70 organismes qui offrent des services essentiels dont un ami, un collègue ou un parent auront peut-être un jour besoin. Ou vous-même. Je vous remercie de votre générosité.

L'auteur, Stéphane Viau, est directeur général de l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais.