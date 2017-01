Des enjeux pour les Franco-Ontariens

2017 est le 150 e anniversaire de la Confédération... et de la création de la province de l'Ontario. Une nouvelle année implique des résolutions et l'élaboration d'objectifs communs pour les Franco-Ontariens. Ceci nécessite de mettre sur papier les priorités et les souhaits afin que ceux-ci puissent guider leurs actions et les relations avec les intervenants politiques, gouvernementaux et communautaires.

Le plan stratégique communautaire élaboré par la communauté à la suite de vastes consultations est un outil essentiel au développement de priorités. Pour 2017, ceci comprend des choix importants dans le domaine de la santé, de la gestion des relations politiques et la continuité pour le développement de droits linguistiques permettant d'établir une véritable égalité avec le groupe majoritaire.

En éducation, deux grands projets font l'objet de priorités. D'abord, la prestation de services postsecondaires dans le centre-sud-ouest, comprenant un campus universitaire pouvant desservir les francophones dans des domaines où les autres campus offrant des services en langue française ne répondent pas aux besoins des francophones de cette région. Il constituerait la base d'une université franco-ontarienne.

Aussi, la gestion des ressources en enseignement, la fermeture d'écoles et la perte d'accessibilité d'un enseignement de qualité en langue française deviendra un dossier difficile pour plusieurs commissions scolaires. Il faut se poser la question : comment regrouper les services tout en respectant les obligations constitutionnelles de deux systèmes scolaires parallèles ?

De plus, les décisions récentes de la Cour suprême du Canada dont celle limitant la protection constitutionnelle des ayants droit en éducation ne doit pas devenir un obstacle aux francophones à l'intégration des nouveaux arrivants en Ontario. Cette décision ne doit pas s'appliquer dans un contexte juridique strict et juridique car cela pourrait avoir un effet désastreux dans le développement et l'épanouissement des communautés francophones ontariennes.

Au niveau politique, il faut maintenir des relations régulières et ouvertes auprès des gouvernements fédéral et ontarien afin que les francophones puissent proposer des solutions aux décisions gouvernementales.

Les Franco-Ontariens doivent améliorer leurs relations avec le Québec, que ce soit avec son gouvernement ou avec les acteurs des secteurs communautaires et privés. Trop souvent, les Franco-Ontariens ont délaissé le Québec dans leurs interventions. Il existe une volonté québécoise d'établir des ponts avec l'Ontario et les Franco-Ontariens doivent être les premiers à ouvrir la porte aux Québécois. Le secteur de l'éducation postsecondaire est un bon point de départ de ces échanges, surtout pour les programmes de pointe des deuxième et troisième cycles.

Au plan législatif, le statut officiellement bilingue de la Ville d'Ottawa continue d'être le dossier qui mobilise les citoyens de la capitale. Mais cela pourrait devenir un enjeu national compte tenu du 150e anniversaire.

Enfin, l'immigration est toujours une préoccupation pour les francophones ; l'intégration de nouveaux arrivants est essentielle à leur devenir. Il est nécessaire de développer des mesures et programmes afin de mettre en oeuvre les possibilités qu'offre la nouvelle législation ontarienne en matière d'immigration.

Ultimement, les Franco-Ontariens ne doivent jamais oublier l'enchâssement de leurs droits constitutionnels malgré un climat politique actuellement réticent à cette démarche juridique. Cet enchâssement est la reconnaissance ultime de leurs droits et leur place au sein de l'Ontario, à l'égalité du groupe majoritaire.

L'auteur, Gilles Le Vasseur, est professeur et constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa