Climat de tension en début de saison

1. Brian Boyle

Dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, nous allons souligner les bons coups et les exploits réalisés par différents acteurs de la LNH, sur la patinoire comme à l'extérieur. Cette semaine, alors qu'on donne le coup d'envoi à une nouvelle saison, il est impossible de passer à côté de Boyle. L'attaquant format géant a reçu un diagnostic de cancer au tout début du camp d'entraînement. Loin de se laisser abattre, le vétéran entend disputer une 11e saison. « Je suis très sérieux. On m'a dit que les traitements devraient me permettre de mener une existence presque normale. Dans le contexte, c'est une excellente nouvelle », a indiqué à l'Associated Press celui qui est passé chez les Devils du New Jersey durant la saison morte. Il y a une dizaine d'années, un autre hockeyeur est passé par là. Malgré un diagnostic similaire, l'ailier Jason Blake a été capable de jouer.

2. Larry Robinson

Celui qu'on surnommait « Big Bird » ne peut se tenir loin du hockey. On le croyait à la retraite. Un coup de fil des Blues de Saint-Louis est venu tout changer. Le directeur général Doug Armstrong lui a offert un poste de consultant aux opérations hockey. À 66 ans, Robinson s'est empressé d'accepter. « On ne se fatigue jamais de remporter la coupe Stanley. Je crois que je vais bien m'amuser ici », a-t-il confié St. Louis Post-Dispatch lors de la journée où Armstrong lui a fait faire le tour du propriétaire. Robinson, qui a remporté la coupe à six reprises lorsqu'il portait le numéro 19 chez le Canadien de Montréal. Le mandat sera cependant de taille, cette fois. Les Blues célèbrent en 2017 leur 50e anniversaire. Leur prochaine conquête de la coupe sera leur première. « Je veux juste continuer à m'impliquer. Toutes ces choses que j'ai pu apprendre doivent continuer à servir. »

3. Jesse Puljujarvi

De nos jours, au moment où elles posent leurs lames sur une patinoire de la LNH, les recrues doivent être prêtes à performer. Si elles ont le malheur d'éprouver des ennuis, le doute s'installe très rapidement. Puljujarvi l'a découvert à ses dépens. l'an dernier, le Finlandais de six pieds et quatre pouces a marqué un seul but en 28 parties. Les fans d'Edmonton se sont rapidement demandé si les Oilers avaient fait une gaffe en le sélectionnant au quatrième rang lors du repêchage de 2016. Après avoir passé les quatre premiers matches hors-concours des Oilers dans les gradins, le jeune homme n'a pas raté sa rentrée. Samedi, dans une victoire de 6-2 contre les Jets de Winnipeg, il a marqué deux buts et obtenu une mention d'aide. « Il a réussi à trouver les rondelles libres. Il s'est comporté comme un vrai marqueur », a dit son partenaire de trio, un certain Connor McDavid.