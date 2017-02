Y aura-t-il des transactions ?

C'était difficile pour les journalistes, aux quatre coins de l'Amérique du Nord, qui essayaient d'alimenter toutes les plateformes numériques. C'était encore pire pour les analystes qui cherchaient à remplir du temps d'antenne dans toutes les émissions spéciales à la télévision.

Nous vivions une date limite des transactions... sans transactions.

En fait, ce n'est pas entièrement vrai. Dans un avant-midi particulièrement drabe, deux joueurs avaient changé d'adresse. Les Penguins de Pittsburgh avaient cédé un certain Sergei Plotnikov aux Coyotes de l'Arizona. En retour, ils avaient obtenu Matthias Plachta ainsi qu'un choix de septième ronde au repêchage.

Ça soulevait des questions importantes, du genre... Qui est ce Plotnikov ? Et, surtout, comment allait-on remplir les émissions spéciales si rien ne changeait ?

Finalement, une trentaine de transactions - la plupart impliquant des joueurs de soutien - ont été conclues pour alimenter les discussions.

Qu'en sera-t-il cette année ?

Un autre beau gros pétard mouillé en perspective ?

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, s'est montré plutôt pessimiste lors de sa plus récente rencontre avec la presse. « Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'échanges. Avec seulement quelques clubs écartés, le prix est élevé, et ceux qui sont dans la course pour une place aux séries ne veulent pas vendre », a-t-il déclaré.

Il est vrai que le classement nous semble particulièrement serré. Les deux seules formations qui accusent un retard insurmontable sont dans l'Association Ouest. Les Coyotes et l'Avalanche pourraient donc alimenter les discussions d'ici le 1er mars - en particulier, si leurs DG décident d'accorder aux vétérans comme Shane Doan et Jarome Iginla une dernière opportunité de remporter la coupe Stanley.

Sinon ?

Sinon, en ce début de semaine, sept formations de l'Ouest se battent pour les trois dernières places disponibles en séries. Six petits points les séparaient, lundi matin.

Dans l'Association Est, c'est encore plus serré. Pas moins de 10 formations avaient entre 52 et 59 points au moment d'entreprendre la semaine. Elles se battent pour deux ou trois tickets en séries.

L'expert Pierre LeBrun, qui sévit à la fois sur les ondes d'ESPN aux États-Unis, de TSN au Canada anglais et de RDS du côté francophone se croise les doigts.

« On ne connaît pas encore tous les acteurs, prévient-il. À mon avis, certaines équipes pourraient bientôt se définir comme vendeurs. Je pense aux Stars de Dallas, aux Devils du New Jersey, aux Canucks de Vancouver... Quelques équipes pourraient bien réaliser sous peu qu'ils ne sont plus vraiment dans la course. Quand il y aura plus de vendeurs, ça va provoquer certaines choses. Les prix vont baisser un peu. »

Un incitatif unique pourrait jouer un rôle de stimulant sur les marchés, dans les prochaines semaines.

L'arrivée imminente de la 31e formation de la LNH, à Las Vegas, pourrait provoquer certaines choses.

LeBrun s'attend à ce que le repêchage d'expansion nous fasse vivre quelques « semaines folles » entre la conclusion de la finale de la coupe Stanley et le 1er juillet.

« Certaines équipes qui ne participeront pas aux séries vont peut-être commencer à préparer le terrain cet hiver », croit le journaliste.