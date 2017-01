La recrue surnommée Moe

C'est un petit clin d'oeil à Moe Mantha, défenseur à caractère offensif qui a connu un certain succès dans la LNH - à Winnipeg et à Pittsburgh, notamment - dans les années 1980.

Il n'y a pas de lien de parenté entre les deux hommes. On peut difficilement les comparer, en fait. Le seul truc qui les unit, ou presque, c'est qu'ils portent le même nom de famille.

Le jeune Mantha sait cependant une chose. Dans le sport professionnel, un joueur qui se fait taquiner par ses coéquipiers est un joueur qui est en train de trouver sa place.

Sur la patinoire, il est rapidement en train de se bâtir sa propre réputation.

À Ottawa, jeudi dernier, il a marqué son premier but gagnant en prolongation.

Trois jours plus tard, alors que tous les yeux étaient tournés vers Toronto, il a marqué deux buts et obtenu une mention d'aide lors de la Classique du centenaire de la LNH.

Ça lui fait maintenant 16 points en 22 parties. Il continue de gravir les échelons au classement des meilleurs marqueurs de son équipe.

« Quand tu te fais rappeler, les trois ou quatre premières parties ne sont pas faciles. Tu essaies de ne pas faire d'erreurs. Tu ne veux pas faire de mauvais jeux. Tranquillement, avec les points qui s'accumulent et avec Henrik Zetterberg qui me parle avant chaque partie pour me mettre en confiance, ça devient plus facile. Ça donne le goût d'essayer des choses qui sont un peu plus risquées. C'est ça qui est en train de se passer avec moi », confie-t-il.

Dans notre court entretien, Mantha a souvent parlé de Zetterberg.

Quand il a été rappelé des mineures, un mois après le début de la saison régulière, on lui a rapidement confié un rôle important, au sein du premier trio.

Là, il a pu faire connaissance avec le vétéran centre de 36 ans qui est le septième meilleur marqueur de la glorieuse histoire des Wings à Détroit.

« S'il était une de mes idoles quand j'étais plus jeune ? C'est certain. Avec Datsyuk, il formait un duo incroyable dans ses grosses années. C'est normal que tout le monde les regardait », réagit-il.

« Il joue encore très bien. Il est encore capable de mettre beaucoup de points offensivement. Il contrôle le jeu tellement bien. Il est capable de ralentir le jeu. Quand il a la rondelle, tous les autres joueurs qui sont sur la patinoire ont confiance. On sait qu'il ne va pas la perdre. On sait qu'il va trouver un moyen de compléter un bon jeu. »

« Sa vision du jeu demeure incroyable. On sait tous qu'il sait quand vient le temps de faire la bonne passe, au bon moment. »

Mantha a récemment reçu la lettre que tous les jeunes joueurs de hockey convoitent. La haute direction des Wings lui a donné le feu vert pour se dénicher un domicile permanent dans la métropole de l'industrie automobile.

Il a 22 ans. Il a passé seulement deux saisons complètes dans la Ligue américaine.

Au sein d'une organisation qui a la réputation de faire patienter le plus possible ses jeunes espoirs, ce n'est pas mauvais du tout.

Mantha n'a pas l'intention de se précipiter chez un agent d'immeubles. Il habite présentement avec ses coéquipiers Luke Glendening et Dylan Larkin. Ça lui convient parfaitement.