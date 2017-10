À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

En vue des élections municipales du 5 novembre, une campagne publicitaire sous le titre de « Présentez-vous » a circulé au Québec. Les radios communautaires ont été ignorées pour faire rayonner ce message.

Sur le territoire de la station CHIP 101,9 (la MRC et la municipalité de Pontiac), 132 postes d'élus sont en jeu. La participation aux municipales de 2013 avaient déjà de quoi inquiéter : 50 % des maires ont été élus sans opposition, et 62 conseillers sur 106. En 2013, trois postes sont restés vacants à Waltham, dont la mairie. Depuis, quatre maires se sont succédé à l'Île-du-Grand-Calumet et quatre autres municipalités (Sheenboro, Chichester, Otter Lake et Clarendon) ont vu leur maire démissionner pendant leur mandat.

Nombre de citoyens ont des difficultés de lecture et les radios locales assurent le seul service d'information quotidien dans plusieurs municipalités. On ne cherche pas une campagne publicitaire lucrative, mais un investissement permettant aux citoyens des régions rurales d'y être inclus.

François Carrier, Directeur général