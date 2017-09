À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Le quotidien Le Droit a publié deux bons articles sur ce que vivent les familles et les intervenants auprès des victimes du cancer (« Le courage du clan Custeau » et « Un point de repère pour garder espoir », 25 septembre). Dans le même sens, un groupe marche présentement sur le chemin de Compostelle après avoir amassé des sous pour le Fondation québécoise du cancer. Certains participants sont de l'Outaouais, dont ma conjointe. Ils ont tous été touchés de près ou de loin par cette maladie et ont entrepris ce bel exploit.

Pierre Frechette, Île -du-Grand-Calumet