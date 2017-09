À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Il sait pertinemment, comme l'ont exprimé tous les gouvernements avant lui, libéraux comme péquistes, que la loi internationale et la jurisprudence confirment qu'advenant l'indépendance, un peuple garde le même territoire qu'avant son indépendance. Le territoire québécois ne changera pas et les Autochtones vivant au Québec pourront jouir de leur pleine autonomie au sein d'un Québec indépendant.

Philippe Couillard est coupable d'une mauvaise foi inouïe quand il brandit le spectre de la partition du Québec, en cas d'accession à la souveraineté. Ça sent la campagne électorale et les bas coups à venir.

Vous contribuez à l'instruction et non à l'éducation des enfants. Je ne voudrais pas qu'ils soient éduqués par des gens ayant une vue aussi courte de la société.

Le quotidien Le Droit a publié deux bons articles sur ce que vivent les familles et les intervenants auprès des victimes du cancer («Le courage du clan Custeau» et «Un point de repère pour garder espoir», 25 septembre). Dans le même sens, un groupe marche présentement sur le chemin de Compostelle après avoir amassé des sous pour le Fondation québécoise du cancer qui offre des services de soutien importants. Certains participants sont de l'Outaouais, dont ma conjointe. Ils ont tous été touchés soit de près ou de loin par cette maladie et font leur part en entreprenant ce bel exploit.

Pierre Frechette, Île-du-Grand-Calumet