À vous la parole

Cinq lignes opératoires seront fermées à l'hôpital de Hull jusqu'au 6 octobre... (Le Droit, 22 septembre) Et ça continue ! Cette situation digne des pires scénarios catastrophes affecte l'Outaouais et Gatineau en particulier.

Nous apprenons cette semaine que le Canada est le pays du groupe des riches avec des services de santé bien en-deçà des normes internationales, nous apprenons que le système de santé au Québec impose des délais d'attente pour voir un médecin ou être soigné à l'urgence sont les pires au pays, et finalement que l'ensemble des provinces offrent de services minimaux pour les soins à domicile.

C'est catastrophique, immoral et inhumain pour les gens qui souffrent et leurs proches. Mettez le CISSO en tutelle, congédiez le ministre de la Santé et forcez le gouvernement fédéral à offrir plus d'argent pour la santé au lieu de pelleter les problèmes dans la cour des provinces.

C'est assez ! Agissez, nous vous donnons l'argent et le pouvoir d'agir. Faites les choix qui s'imposent !

Sylvie Turcotte, Gatineau