À vous la parole

Le boulevard des Allumettières est devenu un long stationnement aux heures de pointe ! La congestion se situe aux carrefours giratoires. Pourquoi ? Les concepteurs n'ont pas eu une vision à long terme... Sur une distance de 700 m, il y en a trois, et six passages pour piétons (qui ont priorité, évidemment). Ce n'était pourtant pas si difficile de prévoir qu'il y aurait de plus en plus de véhicules et de piétons chaque année...

Une question : pourquoi la passerelle au niveau de Des Grives (un éléphant blanc !) n'a-t-elle pas été planifiée au niveau de Saint-Joseph, plutôt ?

Clément Bonin, Gatineau