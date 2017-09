À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Selon Denis Tassé, ce projet serait bien trop ambitieux pour les 280 000 Gatinois. Déplorable ! On ne construit pas une telle infrastructure pour aujourd'hui, mais pour les prochains 50 ans. Il faut voir plus loin que son nez ! J'ai hâte que ce gérant de nids-de-poules présente sa vision de Gatineau, plutôt que de constamment nous rabaisser.

Annoncer une hausse des taxes foncières pour les quatre prochaines années provoque des réactions épidermiques. Mais une fois ventilée la frustration, il faut reconnaître que c'est une bonne nouvelle. Les citoyens veulent des rues exemptes de trous, déneigées rapidement, des trottoirs sécuritaires. Aussi des arénas, des bibliothèques bien garnies, des parcs sécuritaires et des services municipaux accessibles.

Le cadre financier d'Action Gatineau évite les erreurs du passé qui consistaient à pelleter en avant les problèmes avec des gels irréalistes. Chaque jour, mon épicerie, mon essence, mes loisirs me coûtent plus cher. Une hausse mesurée et prudente est la seule manière de s'assurer que Gatineau se développe et que ses services et infrastructures suivent.

Pierre Lebel, Gatineau