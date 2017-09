À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

J'entends parler de cannabis avec une insolente légèreté. Comme s'il s'agissait de quelque chose d'inoffensif. Le problème, c'est le risque de dépendance. Le besoin compulsif et chronique d'en consommer.

J'ai commencé par prendre une bière pour faire comme les gars du village. Je suis passé au vin, puis à la vodka. Le stress m'a incité à boire de plus en plus. À 30 ans, j'ai franchi une ligne dont on ne revient pas : l'alcoolisme. Une drogue, cannabis ou autre, c'est sournois, trompeur et déconcertant. Les paradis artificiels se sont changés en enfers réels. Il faut avoir vécu l'enfer de la dépendance pour en parler en vérité.

Christian Larsen, Gatineau