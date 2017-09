À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

L'écart entre la taxe de la Western Quebec School Board et celle de la Commission scolaire des Draveurs est aberrant. La situation dure depuis trop longtemps. Qu'attendent donc les élus pour rétablir l'équité ? J'ai 66 ans et aucun enfant à l'école. Par principe, j'ai encore payé ma taxe à la commission francophone. Mais je ne suis ni plus stupide ni plus riche que le citoyen moyen et à bout de patience. Cette incurie du gouvernement m'horripile. Je vous prie d'agir et bientôt.

Gilles Boileau, Gatineau