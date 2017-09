À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

La prochaine étape? Tous ceux qui ont acheté des forfaits en ligne parce que c'est moins cher, mais qui verront leurs demandes de compensation ignorées parce qu'il n'y a aucune protection sur les forfaits achetés via Internet... exactement ce dont nous avertissent les agences de voyage!

Merci à Pierre Jury et au journal Le Droit pour son éditorial («Sur les droits des voyageurs», 14 septembre) sur le chialage agaçant de citoyens qui prennent des décisions qui se retournent parfois contre eux. Nous n'allons pas dans le sud à l'automne justement à cause du risque que posent les ouragans.

J'abonde dans le même sens que le correspondant Georges H. Lafrance («Bravo Mme Laferrière!», Le Droit, 14 septembre). On ne pourra jamais reprocher à la conseillère Denise Laferrière de ne pas avoir défendu, bec et ongles, les intérêts de son quartier. Le site de la rue Carillon est tout désigné pour garder l'aréna Robert-Guertin dans le secteur Hull : au centre-ville, près d'une école secondaire, à proximité de l'autoroute 50 et du pont Alexandra pour les visiteurs ontariens.

Le projet de VMSO et d'Alain Sanscartier est avant-gardiste mais il serait plus approprié sur le site à Hull.

Imaginez la circulation lors des matches des Olympiques dans le secteur La Cité à Gatineau. Pas d'accès direct avec la 50 et le boulevard Maloney embourbé -- il l'est déjà à la sortie de la Maison de la culture...

Jean-François Biagé, Gatineau