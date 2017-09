À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Je suis parfaitement d'accord pour que la distribution de la mari soit offerte dans un réseau géré par la LCBO. On a prouvé son utilité comme usage thérapeutique. Mais nul besoin d'en prendre quand on n'en a pas besoin. Un jour peut-être, on se rendra compte que cette mentalité de l'évasion par les drogues pour « usage récréatif » est une machination et un non-sens...

Claude Dagenais, Gatineau