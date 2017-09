À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

L'année 2017, année pré-électorale au Québec : il faut s'attendre à des investissements en éducation, en santé et services sociaux dans le prochain budget. Au lieu de donner à de l'argent à Bombardier et aux amis du pouvoir, donnons-le aux gens qui le méritent : enseignants, infirmières, travailleurs sociaux, préposés aux bénéficiaires, etc.

J'ai commencé à m'intéresser à la politique au milieu des années 1990. J'avais 13 ans. J'étais libéral, fier du Livre rouge de Jean Chrétien, très d'accord avec « la course au déficit zéro » car c'était pour les générations futures dont la mienne. Paul Martin était un dieu. Entre 1997 et 1999, j'étais devenu péquiste et mon nouveau dieu était Lucien Bouchard. Là, j'me suis révolté. En 2003, la f***ing « réingénierie de l'État ». Même recette. Coupe coupe coupe. Donner aux riches. Alléluia les générations futures sauvées ! Après, Philippe Couillard. Nouveau mot : austérité. Mais la même recette. Plus de 30 ans où les travailleurs ont culpabilisé même ceux du privé. C'était « pour notre mieux », ils nous répétaient sans arrêt. Maintenant, c'est à notre tour de profiter de la montée du PIB.

Jean Marois, Gatineau