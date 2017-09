À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Je ne peux pas croire que les patients des jardins Eden se retrouvent encore devant un changement de ressources (« Résidences : le CISSSO apaise des inquiétudes » et « Sur le dos des plus vulnérables », Le Droit, 6 et 7 septembre). En 1999, trois résidences ont offert un milieu de vie adéquat aux enfants les plus démunis. En 2017, retour à la case départ. Serait-ce la même décision si ces enfants étaient ceux des décideurs ?

Courage aux familles qui devront encore se défendre afin d'obtenir ce qui est le mieux pour leurs enfants......

Anne Mongeon, Gatineau