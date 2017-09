À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Si des immigrants riches, blancs et anglophones arrivaient à Cornwall, on les promènerait en limousine pour qu'ils voient toutes les possibilités de s'établir ici. Les nôtres étaient pauvres, noirs et francophones, Cornwall ne leur donne même pas un billet d'autobus.

C'est regrettable pour eux et une perte pour nous.

Jules Bourdon, Cornwall