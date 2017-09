À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Quatre jours sur cinq, le facteur livre des publicités d'automobiles, de restaurants, etc. La livraison du courrier une journée par semaine suffirait et l'on devrait intégrer ces publicités au Publisac. Les facteurs pourraient ainsi être affectés à d'autres tâches...

Je tiens à féliciter Dyane Adam pour son rapport bien réfléchi. Et le gouvernement Wynne pour son intention de créer l'Université de l'Ontario français.

En tant qu'un des deux principaux artisans de la création du collège La Cité, je rappelle que l'investissement initial conjoint provincial/fédéral s'élevait à 256 millions en dollars de 1989 (incluant la compensation versée à six collèges bilingues de l'époque pour perte d'effectifs et programmes en français). Ainsi, la somme de 20 millions $ envisagée par Queen's Park est risible et condamne l'UOF à un destin semblable à celui du défunt Collège des Grands Lacs.

L'octroi de l'exclusivité des programmes en français sur le territoire respectif des collèges francophones s'est avéré incontournable à leur succès. Que ce ne soit pas repris dans le rapport Adam est inquiétant. La présence du Collège Glendon et autres met l'UOF en péril. Une dernière préoccupation - peu de discussion ressort sur le contenu culturel de l'UOF visant le renforcement identitaire des étudiants et, par effet de conséquence, la vitalité de la collectivité franco-ontarienne. Sans cela, l'UOF risque de devenir une copie carbone de l'université anglophone.

Pierre LeBlanc, Ottawa