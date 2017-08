À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Autant cette idée est pleine de mérites, autant sa réalisation nécessitera une capacité de rassemblement et de leadership, qualités dont M. Pedneaud-Jobin est malheureusement dépourvu.

Je me suis étouffé en lisant dans Le Droit : « Payer les enseignants selon leurs performances » (31 août). Un rappel : les enfants ne sont pas des objets et la construction de l'âme et de l'esprit ne ressemble pas à un assemblage de blocs Lego. Mais d'où sortent ces experts ? Sûrement pas de la cuisse de Jupiter. Qu'ils arrêtent de se prononcer sur l'école, il y a assez d'incompétents déjà qui s'en occupent.

Gérard Daniau, Gatineau