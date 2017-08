À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Les frais facturés aux enfants marcheurs de la Commission scolaire des Draveurs qui dînent à l'école sont ridiculement élevés. Admettons que le salaire d'une surveillante est de 15 $/h et qu'elle travaille 2 h par jour, et qu'il en coûte 5 $/jour par enfant pour le service et que le ratio est de un surveillant pour 50 élèves. Il y a un profit net de 220 $ pour l'école par groupe... par jour. À 180 jours de classe, ce profit devient 39 600 $ par groupe par année.

Nos gouvernements devraient avoir un peu de retenue dans le traitement des illégaux sous prétexte que nous sommes un peuple généreux et ouvert. Les Canadiens et les Québécois en particulier ne suivent pas leurs élus dans cette philosophie. La bisbille progresse quand l'iniquité qui pousse les nôtres à monter aux barricades pour crier leur désarroi..

En juillet, j'ai été hospitalisée deux jours à l'Hôpital de Gatineau. Je veux rendre hommage aux deux médecins, Élise Roberge et Pierre-Yves Caffin, ainsi qu'à tout le personnel. J'ai été soignée avec courtoisie et respect. Je souffrais de maux et à l'intestin et à la vessie. Ce n'était pas facile d'accepter d'être nue, mais tous ceux qui m'ont soignée l'ont fait avec une grande gentillesse et m'ont traitée comme une princesse de 88 ans !

Merci à tous, sans oublier les ambulanciers !

Claire Gagnon, Gatineau