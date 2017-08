À vous la parole

Entre le 12 et le 25 août, j'ai accompli le rêve de ma vie: le train no 1 Le Canadien, d'Ottawa à Vancouver, et retour. Dans les gares d'Ottawa, Toronto, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Jasper et Vancouver, je me suis adressé en français au personnel de bord et à chaque fois, on m'a répondu en français. Les annonces dans toutes les gares et à bord sont bilingues. Je félicite Via Rail pour l'utilisation des deux langues officielles du Canada.

Via Rail peut donner une bonne leçon à Air Canada.

Pierre Omer Desjardins, Gatineau