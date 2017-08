À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Cette technique que de se rebaptiser Équipe Pedneaud-Jobin/Action Gatineau pour la campagne électorale n'a rien de nouveau. On a vu cela souvent tant dans les villes qu'au provincial et fédéral. Cela a déjà été critiqué par la candidate à la mairie Sylvie Goneau et l'auto-proclamé gourou de la politique en Outaouais, Roch Cholette.

Daniel Champagne et Gilles Carpentier ont aussi formé une équipe qui pourrait devenir un parti.

Plusieurs élus ont aussi travaillé en équipe en s'attaquant au maire au conseil ou dans les médias. Il ne faudrait donc pas en faire un plat.

André Racine, Gatineau