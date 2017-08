À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Avec l'émission Les échangistes, Radio-Canada a ramené des vedettes parlant à des vedettes d'affaires de vedettes. Des artistes surexposés. La télévision d'État produit souvent du divertissement mou, de la fiction convenue et des histoires consensuelles. N'est-il plus qu'une machine à fabriquer de la banalité ? Certains diront que le divertissement subtil et intéressant n'est pas facile à produire. Pourtant, Jean-Luc Mongrain avait poussé, en 2016, cette même émission d'un cran. Ce sera possible à faire autant que les animateurs sont triés sur le volet, ainsi que les invités.

Philippe Racine, Hull