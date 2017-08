À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Les États-Unis ont récemment augmenté les droits d'importation sur le bois d'oeuvre canadien, le rendant plus cher et moins attirant. Cela affecte le consommateur américain et augmente le prix de la construction de maisons au sud de la frontière. En plus, Donald Trump a déclaré qu'il songeait à mettre fin à l'ALENA, injuste et défavorable aux USA à son avis.

Cette semaine les journaux économiques rapportent que des entreprises américaines ont commencé à se procurer du bois... en Russie, puisqu'il est plus économique. Et vlan pour l'efficacité des sanctions imposée à son adversaire géopolitique ! Ainsi, le Canada et le Mexique seraient une plus grande menace économique aux États-Unis que la Corée du nord et autres ?

Souhaitons que le lobby économique américain persuadera le « Businessman-en-chef » de prendre une approche économique réaliste et pratique !

Michel Gingras, Gatineau