À vous la parole

J'ai bien aimé l'article « Bienvenue sur les Chemins d'eau » (Le Droit, 17 juin). C'est bien de mettre Gatineau sur la « mappe » mais il faut en faire plus. Cela fait 25 ans que je demeure en Outaouais et je constate le manque de volonté de développer Gatineau au niveau touristique.

Pendant des années, la Coalition pour l'amélioration du transport urbain a préconisé un lien ferré entre Gatineau et Ottawa, et le rapport Moving Ottawa a inclus une telle ligne dans le réseau de trains légers proposé en juin 2007 par le comité de travail du maire Larry O'Brien, dont je faisais partie. Ce rapport proposait aussi la traversée du contre-ville d'Ottawa en tunnel, en voie de réalisation.

Depuis, un rapport plus détaillé de la Ville a recommandé une ligne de train léger via le pont Prince-de-Galles, sans que ce fut suivi d'action, faute de volonté politique et d'argent. Maintenant le premier ministre Justin Trudeau a remis le lien Ottawa-Gatineau sur la table de travail des élus des deux cotés de la rivière des Outaouais, sans toutefois préciser le montant d'une aide fédérale. Cette déclaration a toutefois donné « un signal fort pour la poursuite des discussions ».

Le député fédéral Steve MacKinnon croit que son gouvernement « répond présent » au financement et il espère que Québec en reconnaît l'importance.

Il est à souhaiter que de plus en plus d'élus se joignent au mouvement et que ce lien confortable et rapide se réalise dans un avenir prévisible pour décongestionner les deux rives et les ponts les reliant.

Harry Gow, Président émérite, Transport Action Canada