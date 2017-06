À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com. Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Il n'existe aucune réglementation ni ordre professionnel pour assurer leur compétence et protéger les propriétaires. N'importe qui peut donc s'improviser gestionnaire et c'est exactement ce qui se passe.

Le milieu des condominiums au Québec est vraiment en piteux état. C'est le constat des spécialistes, en particulier le Regroupement des copropriétaires et gestionnaires du Québec qui depuis des années demande au gouvernement de légiférer sur la construction et la gestion d'immeubles de condos, en particulier sur la mise en place indispensable d'un fonds de prévoyance adéquat. Les acheteurs de condos n'ont la plupart du temps aucune compétence en matière de gestion d'immeuble. Ils s'en remettent donc à un gestionnaire qui dans la plupart des cas sont incompétents.

La conseillère Louise Boudrias a parfaitement raison de demander plus d'endroits pour signer le registre sur le projet de l'aréna Robert-Guertin. Le maire Maxime Pedneaud-Jobin et le président du comité exécutif Gilles Carpentier ont beau se cacher derrière la greffière, ils oublient d'être logiques : 14 363 signatures en 100 h signifient 144 signatures à l'heure alors que l'accès aux deux endroits désignés ne permet pas un tel volume de participation. De plus, ils obligent les citoyens de Buckingham, Masson-Angers et Aylmer de se déplacer vers les secteurs Hull et Gatineau afin d'exercer leur droit de contestation.

La soi-disant économie de 33 millions $ est brandie sans que la preuve en soit faite. Le tout pendant les grandes célébrations nationales...

Vive la démocratie gatinoise !

Marcel Proulx, Gatineau