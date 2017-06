À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Il faut une désignation patrimoniale par édifice plutôt que pour tout le secteur. Sans quoi on n'arrivera jamais à densifier et moderniser le centre-ville.

C'est la Fête nationale du Québec ou pour d'autres, c'est la Saint-Jean-Baptiste. On chante le Québec, souvent on le hurle. On entendra à la radio des classiques de la chanson québécoise. On fera semblant de tenir à la langue française. On se dira que c'est une langue belle et qu'il faut tout faire pour la protéger.

On chantera l'histoire du Québec. On parlera d'un peuple francophone qui est parvenu à survivre dans un continent anglophone. On connaît peu son histoire, on l'enseigne mal et on la commémore en de rares occasions. Derrière le « Je me souviens » des plaques d'immatriculation se révèle une amnésie collective qui fait honte. Ceux qui rêvaient hier à la souveraineté éprouvent aujourd'hui des doutes. Elle est devenue une pomme de discorde. Le Québec a changé, sûrement pas pour le mieux.

Philippe Racine, Hull