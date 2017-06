À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Comment le chroniqueur Patrick Duquette peut-il parler des «vieilles idées» (Le Droit, 17 juin) du candidat à la mairie Denis Tassé quand il n'a pas encore fait connaître son programme électoral?

Si c'est vrai, c'est que le manque de leadership et l'inaction du maire sortant ont fait en sorte que les travaux d'infrastructure, le développement économique, l'esprit d'équipe au conseil n'ont jamais été réalisés comme le souhaitait M. Tassé et une bonne partie des élus. C'est ainsi que des idées, comme le projet Brigil, la réfection des rues et des équipements restent sur la table après des années de tergiversations et d'échanges conflictuels au conseil. Les conséquences? Perte de 8 millions $ par an en revenus de taxes (Brigil); message négatif aux investisseurs potentiels; détérioration des infrastructures, stagnation du développement municipal. La constante augmentation de nos taxes municipales n'est-elle pas la preuve la plus éloquente que la gestion a besoin d'un renouveau?

Lionel Filion, Gatineau