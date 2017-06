À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com. Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Le conseil municipal de Gatineau veut construire un nouvel aréna près de la Maison de la culture dans le secteur Gatineau. C'est une décision discutable, entre autres à cause du manque de stationnement et de s difficultés d'accessibilité. Certains diront que le Rapibus circule à proximité, mais qui attendra l'autobus dehors, sur le bord de la rue, l'hiver à -20 C ? Ça fait des années que le conseil dit vouloir revitaliser le centre-ville (secteur Hull). Ce n'est pas en dépouillant Hull de ses infrastructures pour habiller le secteur Gatineau qu'il y parviendra !

À moins que l'intention soit de transférer le centre-ville dans le secteur Gatineau mine de rien, petit à petit ? La fusion a été très néfaste pour le secteur Hull et j'aimerais bien qu'on puisse revenir en arrière...

Entretemps, nous avons besoin d'un maire qui a le courage de prendre les bonnes décisions pour l'essor économique de la ville, qui appuie des projets novateurs pour faire progresser Gatineau, au lieu de vivre dans le passé en essayant de préserver des bâtisses qui tombent en ruine. Par exemple : le projet de Brigil sur la rue Laurier qui mettrait Gatineau sur la « mappe » ! Arrêtons de tergiverser et agissons !

Georges H. Lafrance, secteur Hull