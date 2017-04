À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

M. Potter confond-il Ottawa et Gatineau?

Dans le Maclean's, Andrew Potter, l'ex-directeur du Ottawa Citizen et maintenant à l'Université McGill, prétendait que tous les restaurants québécois offraient d'éviter la TPS et la TVQ s'ils payaient en liquide. Vendredi, un restaurant d'Ottawa m'a offert d'éviter 24 $ de taxes si je payais ma commande téléphonique au comptant.

Après le bombardement étatsunien en Syrie, je me rappelais d'un politicien, grand voyageur et père de trois fils, qui ne rampait pas devant les grands de ce monde, acceptait parfois de marcher en solitaire sur les routes de la gouvernance.

Personne ne peut être d'accord quant à l'utilisation d'armes chimiques.

Et personne non plus ne devrait accepter qu'on soit son propre juge sans l'aval de l'ONU.

Suivre aveuglément son « maître » enlève toute crédibilité à nos dirigeants.

Philippe Roy, Gatineau