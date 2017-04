À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Depuis une dizaine d'années que j'emprunte le chemin des Érables et à chaque printemps, on voit une accumulation de déchets dans les fossés. Je fais rapport au dépotoir de la Ville de Gatineau pour que les gens arrêtent de jeter leurs déchets sur le bord de la route. Le conseiller municipal du quartier Cédric Tessier pourrait-il organiser une corvée avec les gens du quartier, comme dans le bon vieux temps, pour nettoyer tout cela ?

Au lieu de verser 100 000 $ par année dans un fonds pour des patinoires, la Ville de Gatineau devrait plutôt envisager d'investir dans le centre-ville du secteur Hull qui est en décrépitude, ses rues en dégradation et tous les aspects sociaux négligés par les élites dirigeantes.

J'ai dû faire un petit voyage en ambulance lors d'un récent séjour en Floride à cause d'une dislocation d'une épaule. Heureusement les nids-de-poule sont moins fréquents à Fort Lauderdale ! Comment nos ambulanciers font-ils pour se rendre à nos hôpitaux ? Ils ne peuvent éviter tous les nombreux nids-de-poule et ce sont les patients qui doivent absorber les coups, comme s'ils avaient besoin de ça.

Pour sécuriser l'autoroute 50, pourquoi ne pas construire un terre-plein en béton comme sur l'autoroute 40, à l'entrée de Montréal et ajouter un certain nombre de voies de dépassement ? Inutile ainsi de dépenser des millions en études déjà réalisées, le coût de construction serait rapide et beaucoup moins élevé. Est-ce trop simple, ou pas assez « glamour » ?

Philippe Roy, Gatineau