À vous la parole

Justin Trudeau a fait deux promesses afin de se faire élire: légaliser la marijuana aussi tôt que possible et une réforme électorale avant 2019. En déposant son projet de loi sur la marijuana il a tenu cette promesse. Mais il a abandonné la réforme électorale. On voit maintenant les vraies priorités de ce gouvernement : les fumeurs de pot d'abord avant la démocratisation de nos institutions!

Les vraies priorités quoi !

Richard Prégent, Ottawa