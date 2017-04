À vous la parole

Le Droit Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com. Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Le steak haché libéral

Comment se fait-il qu'à Gatineau il y ait encore trois commissions scolaires avec trois directeurs généraux, trois présidents fantoches, une ribambelle de commissaires tout aussi fantoches? Je vais vous le dire. C'est parce qu'en Outaouais, on nous sert du steak haché mi-maigre. À chaque quatre ans, le steak haché mi-maigre en spécial est très appétissant : rouge, en portion égale et à la saveur du jour. Mais il dépérit vite. C'est pourquoi on le congèle pour le dégeler au besoin... aux élections. L'Outaouais est rouge écarlate incolore, inodore, sans saveur. On a cinq députés qui mettent leur photo sur un poteau aux quatre ans et hop, le steak est dégelé. Roger Lessard, Gatineau

Des criminels en liberté

Les grands manitous du système judiciaire viennent de nous donner un exemple parfait de leur incompétence et, comme d'habitude, au lieu d'essayer de résoudre le problème, ils essaient de trouver qui du fédéral ou du provincial est responsable. On n'arrive pas à juger nos criminels en temps opportun. Alors, que font nos génies judiciaires? Ils laissent tout simplement sortir ceux qui attendent en prison depuis trop longtemps, même des présumés meurtriers. Pourtant, il existe une foule d'organismes avec des experts en administration et en gestion du flux de travail qui ne demanderaient pas mieux que d'examiner le problème des tribunaux et d'y proposer des solutions réalistes, voire économiques. Évidemment, il faudrait que les grands manitous du système judiciaire reconnaissent une expertise autre que la leur. Et c'est là une hérésie. Eugene Sauvé, Gatineau

Les anti-religions

Si tu te déclares athée, tu ne parles donc pas de religion, ça ne t'intéresse pas, il me semble. Tu ne veux rien savoir de la religion ? Ok, hé bien arrête de la dénigrer, ne la pratique pas et passe à autre chose ! Luc Robert, Gatineau

C'est lent, c'est lent !

Sacrée Gatineau ! Plus lente que ça, tu meurs. Plus de 10 ans et deux élections pour décider ce qu'on fait de l'aréna Robert-Guertin... et c'est pas encore réglé. Pendant ce temps, on a construit des milliers de maison dans le Plateau. Ce n'est qu'en 2015 qu'on réalise qu'il faut élargir le chemin Pink. Les soumissions ne se feront qu'en 2017. Pour des travaux qui s'amorceront probablement en 2020. Pour 500 mètres d'élargissement ! Richard Enright, Gatineau

